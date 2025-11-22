TV LIVE ·
Campionato: Virtus e Tre Fiori si annullano, la Juvenes Dogana ritrova il successo, vince anche La Fiorita

22 nov 2025
Foto: Fsgc/Mularoni

Tutto invariato in vetta al Campionato sammarinese: il big match del 10° turno finisce 0-0 e Virtus e Tre Fiori restano appaiate al comando del torneo. Per entrambe è il secondo pareggio dell'anno.

Nell'altra gara delle 15, la Juvenes Dogana passa nel secondo tempo, battendo 3-1 il Faetano. Apre Nicola Sartini all'7', replica Tugliani al 32', poi Mazzavillani e Benedetti, tra il 47' e il 64' riportano alla vittoria la squadra di Serravalle sei turni dopo l'ultima volta.

Vince anche La Fiorita, la squadra di Montegiardino s'impone nettamente sul Pennarossa 5-0.




