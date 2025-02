CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: Virtus-La Fiorita è la sfida Scudetto Acquaviva e Montegiardino si affrontano nel big match della 21^ giornata. La Virtus arriva a +5 su La Fiorita, può succedere di tutto. Match da vivere in diretta su San Marino RTV domenica alle 15, così come il derby Fiorentino-Tre Fiori 24 ore prima.

Riaprire il campionato, chiuderlo quasi definitivamente o rimandare il verdetto alle ultime giornate. Alle 17 circa di domenica 16 febbraio si saprà qualcosa in più, al termine di Virtus-La Fiorita. Cresce l'attesa per la super sfida che può decidere la stagione, da vivere in diretta su San Marino RTV. Acquaviva arriva in grande slancio: miglior attacco, miglior difesa e 14 vittorie consecutive, battendo anche La Fiorita i ragazzi di Bizzotto completerebbero il girone perfetto. Un occhio però va dato alla classifica, e mantenere il + 5 di vantaggio in vista del rush finale potrebbe anche andare bene. “Arriviamo in uno stato mentale e fisico buono, vedi comunque la striscia positiva di vittorie” - dice il difensore e capitano della Virtus Manuel Battistini - “sicuramente mi aspetto una sfida un po' compassata perché sicuramente cercheremo di proteggere un po' il risultato, dati i punti di vantaggio”.

Sponda La Fiorita, c'è un solo risultato a disposizione per Ceci e i suoi. Vincere significherebbe tornare a -2, e quindi in piena corsa per una lotta Scudetto che – da due anni a questa parte – è esclusiva di neroverdi e gialloblu. I numeri di Montegiardino non sono quelli della Virtus ma sono comunque spaventosi: unica formazione ancora imbattuta, un gol in meno dei rivali e gli stessi subiti (miglior difesa a pari merito), 10 vittorie nelle ultime 12. “Mancano ancora un po' di partite però non ti nascondo che i tre punti sarebbero un bel risultato” - afferma Gianluca Vivan, portiere de La Fiorita - “dopo domenica alla fine avresti due punti di differenza che non si sa mai se succede qualcosa. Sono molto meno che cinque punti, comunque. La Fiorita sta bene, si sta allenando bene. Poi quando arrivano queste partite c'è poco da preparare. Tanto lo sai, sono partite fondamentali, determinanti, importanti, prima contro seconda. E' quasi più semplice preparare una partita così che le altre”.

Virtus-La Fiorita “oscura” una 21^ giornata in cui c'è da segnalare il derby Fiorentino-Tre Fiori – sempre in diretta su RTV, questo sabato – quello di Serravalle tra Folgore e Juvenes/Dogana e il cosiddetto “derby della Funivia” Libertas-Tre Penne. Completano il programma Faetano-Pennarossa, San Giovanni-San Marino Academy, Cailungo-Murata e Domagnano-Cosmos.

