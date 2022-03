Campionato: vittorie per Fiorita e Folgore

Castellazzi risponde ad Apezteguia. Tra Fiorentino e Virtus finisce 1-1. Vantaggio della squadra di Acquaviva con la rete dell'attaccante cubano che libera del difensore, poi si accentra e saltato il portiere deposita in rete. Il pareggio dell'ex attaccante della Fiorita arriva al 75' sugli sviluppi di un calcio di punizione. La Fiorita supera 3-0 il San Giovanni. Tre punti ipotecati nel primo tempo con il club di Montegiardino avanti 2-0. Apre le marcature Tommaso Guidi al 37', servito al limite entra in area e batte il portiere. Il raddoppio di Amati al 42' con un tiro dal limite che finisce sotto la traversa, sorpreso De Angelis. Nella ripresa il definitivo 3-0 con Pancotti. Al 70' pallone comodo comodo di Grandoni da depositare in fondo alla rete.

3-0 anche della Folgore al Murata. Succede tutto nella ripresa. Apre Docente al 72', con un mancino in corsa che non dà scampo a Benedettini. Cinque minuti più tardi il raddoppio di Fedeli. L'attaccante della squadra di Falciano colpisce di testa al termine di un'azione partita da calcio d'angolo. Nel recupero calcio di rigore concesso alla Folgore per il fallo su Docente. Sul dischetto si presenta Dormi. Benedettini intuisce, ma sulla ribattuta è lo stesso numero 11 a ribadire in rete. Finisce 1-1 tra Cailungo e Libertas. Vantaggio di Luca Cecchetti per i rossoverdi con una bella girata di mancino dopo 8 minuti. Al 37' il pareggio granata con Moretti che schiaccia di testa il pallone da calcio d'angolo.

