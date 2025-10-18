TV LIVE ·
Campionato: vola il Tre Fiori, bene La Fiorita e Pennarossa

18 ott 2025
Foto: FSGC/Novelli
Foto: FSGC/Novelli

Questi i risultati degli anticipi della sesta giornata del Campionato Sammarinese:

TRE FIORI - FOLGORE (1-0) 2-1

22 Benedettini (TF)

81 Guerra (TF)

83 Raschi (F)

COSMOS - TRE PENNE (2-0) 3-0

27(r) Islamaj (C)

28 Gjurchinoski (C)

54 Gjurchinoski (C)

DOMAGNANO - JUVENES/DOGANA (2-0) 3-1

4 Mengucci (D)

36 Famiglietti (D)

49 Sartini (J)

54 autogol Bakalyar (D)

FAETANO - LIBERTAS (0-1) 1-1

      Morelli (L) rig

55' Devenuto (F)

LA FIORITA - CAILUNGO 3-0

30' Olcese (L)

56' Brighi (L)

      Olcese (L)

PENNAROSSA - SAN GIOVANNI 2-1

40' Gregori (P)

      D'Angeli (S)

      Varrella (P) 





