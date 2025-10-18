CAMPIONATO SAMMARINESE
Campionato: vola il Tre Fiori, bene La Fiorita e Pennarossa
Questi i risultati degli anticipi della sesta giornata del Campionato Sammarinese:
TRE FIORI - FOLGORE (1-0) 2-1
22 Benedettini (TF)
81 Guerra (TF)
83 Raschi (F)
COSMOS - TRE PENNE (2-0) 3-0
27(r) Islamaj (C)
28 Gjurchinoski (C)
54 Gjurchinoski (C)
DOMAGNANO - JUVENES/DOGANA (2-0) 3-1
4 Mengucci (D)
36 Famiglietti (D)
49 Sartini (J)
54 autogol Bakalyar (D)
FAETANO - LIBERTAS (0-1) 1-1
Morelli (L) rig
55' Devenuto (F)
LA FIORITA - CAILUNGO 3-0
30' Olcese (L)
56' Brighi (L)
Olcese (L)
PENNAROSSA - SAN GIOVANI 2-1
40' Gregori (P)
D'Angeli (S)
Varrella (P)
