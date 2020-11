Campionato, Zafferani: "Tra i 55 campionati europei, solo a San Marino non si gioca" Le competizioni calcistiche sammarinesi sono sospese da circa 3 settimane e la data di ripresa è ancora sconosciuta. Zafferani commenta a Telestadio: "Speriamo di riprendere per non essere penalizzati all'iscrizione dei club alle prossime coppe europee".

Era il 29 ottobre scorso quando - con un comunicato ufficiale - la Federcalcio sospendeva a tempo indeterminato le competizioni calcistiche sammarinesi a tutti i livelli dopo il Decreto Legge pubblicato dal Congresso di Stato per contrastare la diffusione del Covid-19 e le comunicazioni pervenute dalla Segreteria di Stato allo Sport e dal CONS. Campionato Sammarinese fermo alla sesta giornata del girone d'andata, Coppa Titano ai quarti di finale così come la stagione del futsal biancazzurro.

Da quel 29 ottobre di calcio a San Marino se n'è visto ben poco: salvi solo gli impegni internazionali dello stesso futsal, dell'Under 21 e della Nazionale di Franco Varrella. L'incognita, ora, riguarda la ripresa del campionato dal momento che alle squadre del Titano è concesso solo di allenarsi in forma individuale, evitando forme di contatto. La speranza è quella di conoscere presto il futuro del calcio nostrano, come spiegato anche dal Segretario della FSGC Luigi Zafferani ospite nella trasmissione “Telestadio” di San Marino RTV.

Nel servizio le parole di Luigi Zafferani, Segretario FSGC

