NAZIONALE “Campo Aperto”: torna il Fan Village targato Tifo Titano e FSGC

“Campo Aperto”: torna il Fan Village targato Tifo Titano e FSGC.

Dopo l’ottimo successo dello scorso ottobre prima della partita tra San Marino e Danimarca, torna il Fan Village targato Tifo Titano e FSGC. Nel giorno gara – mercoledì 20 marzo - dell’esordio dei Titani di Roberto Cevoli in questo 2024 con l’amichevole contro Saint Kitts and Nevis si terrà l’evento “Campo Aperto”: a partire dalle 17:00 sino alle ore 20:00 nel parcheggio del Multieventi Sport Domus di Serravalle, a fianco del San Marino Stadium che sarà proprio teatro della partita della Nazionale alle ore 20:45, il Fan Village si animerà con tantissime iniziative che ruoteranno attorno al tema dell’inclusione.

Durante l’evento, ad ingresso completamente gratuito, i partecipanti potranno sfidarsi ad esempio in partite di calcio-tennis, biliardino, Playstation e persino all’interno di un campetto creato appositamente per l’occasione. Inoltre, a poche settimane dalla Pasqua, ci sarà anche la possibilità di vincere delle uova di cioccolato, realizzate in collaborazione con Pan di Zucchero, con sorprese griffate FSGC.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: