UNDER 21 Capicchioni: ”sono felice della prima. Spero in una maglia da titolare”

Lorenzo Capicchioni alla prima convocazione in nazionale si dichiara fiducioso di trovare una maglia da titolare contro l’Ungheria L’ex centrocampista del Rimini oggi alla Fya Riccione in Eccellenza, è stato falcidiato dagli infortuni. Solo nell’ultimo periodo ha trovato continuità con la squadra guidata da Mirko Taccola ed ora la prima convocazione in Nazionale. Contro l’Ungheria potrebbe partire dall’inizio

Dall’inviato a Budapest Lorenzo Giardi

