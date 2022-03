NAZIONALE Capo Verde batte San Marino con un gol per tempo: 2-0 nell'amichevole di Murcia

San Marino e Capo Verde si sono affrontati in un'amichevole internazionale in programma a Murcia. Vince la nazionale africana per 2-0 con un gol per tempo: nel primo segna Rocha Santos con un destro deviato da Manuel Battistini, nel secondo Papalele con un tocco vincente sotto porta.

