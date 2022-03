NAZIONALE Capo Verde-San Marino si giocherà in Spagna

Capo Verde-San Marino si giocherà in Spagna.

La prima volta di San Marino contro Capo Verde, nazionale africana numero 73 del ranking FIFA, si giocherà in Spagna alla Pinatar Arena nella Comunità di Murcia. La partita si giocherà lunedì 28 marzo, con calcio d’inizio alle ore 17:00. Intanto sono già in vendita i biglietti per la prima amichevole che giocherà la nazionale di Fabrizio Costantini contro la Lituania il 25 marzo al San Marino Stadium.

