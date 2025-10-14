TV LIVE ·
Casadei-Zavoli: "Dobbiamo riprenderci subito da questa batosta"

I difensori della Nazionale Under 21 Marco Casadei e Diego Zavoli non nascondono la delusione per il passivo troppo pesante contro il Kosovo

di Lorenzo Giardi
14 ott 2025

C'è amarezza nelle parole del dopo partita dei due difensori della Nazionale Under 21 Marco Casadei e Diego Zavoli. "Il 7-0 è un passivo molto pesante - dice Casadei - a partire dal primo tempo dove abbiamo subito quei tre gol causati praticamente da noi e non li puoi concedere a questi livelli perché altrimenti ti puniscono sempre". Da fuori è emersa un po' di timidezza nel primo tempo. "Sì, forse questo è ciò che si è visto da fuori - continua il difensore - però noi lottiamo sempre, delle volte riusciamo un po' di più, delle volte riusciamo un po' di meno, però ce la mettiamo tutta". Obiettivo ora è rialzarsi. "Sì, abbiamo la Spagna e daremo tutto. È una sfida molto bella, molto importante da giocare".

"Qualche gol purtroppo ce lo siamo fatti da soli - ammette sconsolato Zavoli - però abbiamo cercato di fare la partita anche negli ultimi minuti, nonostante il risultato. Abbiamo cercato di andar su, di cercare il gol, quindi è una squadra che non ha mollato. Ci può stare un inciampo, comunque è un percorso, ci sono altre partite. Quindi non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo essere una squadra e pensare alla prossima".




