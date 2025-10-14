UNDER 21 EURO 2027 Casadei-Zavoli: "Dobbiamo riprenderci subito da questa batosta" I difensori della Nazionale Under 21 Marco Casadei e Diego Zavoli non nascondono la delusione per il passivo troppo pesante contro il Kosovo

C'è amarezza nelle parole del dopo partita dei due difensori della Nazionale Under 21 Marco Casadei e Diego Zavoli. "Il 7-0 è un passivo molto pesante - dice Casadei - a partire dal primo tempo dove abbiamo subito quei tre gol causati praticamente da noi e non li puoi concedere a questi livelli perché altrimenti ti puniscono sempre". Da fuori è emersa un po' di timidezza nel primo tempo. "Sì, forse questo è ciò che si è visto da fuori - continua il difensore - però noi lottiamo sempre, delle volte riusciamo un po' di più, delle volte riusciamo un po' di meno, però ce la mettiamo tutta". Obiettivo ora è rialzarsi. "Sì, abbiamo la Spagna e daremo tutto. È una sfida molto bella, molto importante da giocare".

"Qualche gol purtroppo ce lo siamo fatti da soli - ammette sconsolato Zavoli - però abbiamo cercato di fare la partita anche negli ultimi minuti, nonostante il risultato. Abbiamo cercato di andar su, di cercare il gol, quindi è una squadra che non ha mollato. Ci può stare un inciampo, comunque è un percorso, ci sono altre partite. Quindi non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo essere una squadra e pensare alla prossima".

