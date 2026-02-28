Casadio: "Più vinciamo e più siamo motivati"

La palla recuperata che ha portato al 2-0, l'imbucata perfetta che ha condotto al 3-0, tanti duelli vinti e svariate giocate di livello. Patrick Casadio è stato il padrone del centrocampo nel 3-1 del Tre Penne sulla Juvenes Dogana, con una prestazione che gli ha permesso di riscattare le ultime due - a detta sua - gare incolori e ha favorito il ritorno a -3 della squadra di Città rispetto alla Virtus. Un passo avanti che il giocatore commenta così: "Siamo a meno tre dalla Virtus, che per fortuna ha perso punti, ci stiamo allenando forte, siamo in fiducia, veniamo da tantissimi risultati positivi e dobbiamo semplicemente continuare a dare il massimo".

È stata una gara molto bella anche per te, ti senti in fiducia anche a livello personale?

"Sì. Venivo da due partite disputate non al meglio, dove sono entrato nel secondo tempo e non ho fatto bene. Oggi mi sono rifatto, ero motivato e devo fare i miei complimenti alla squadra. Abbiamo avuto un ottimo primo tempo, mentre nella ripresa siamo calati e infatti abbiamo sofferto. La Juvenes Dogana è una buona squadra, è veloce davanti, però siamo stati compatti e uniti e alla fine abbiamo portato a casa quello che volevamo".

Una vittoria arrivata anche giocando bene...

"Stiamo cambiando molti giocatori, quindi non è semplice adattarsi, però devo ammettere che ci stiamo trovando molto bene con i movimenti. Più giochiamo, più vinciamo e più siamo motivati e abbiamo voglia di continuare. Adesso siamo arrivati lì, dobbiamo pensare solamente a scendere in campo ogni domenica con l'obiettivo di vincere".







