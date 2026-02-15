TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:53 Persichini "sono tre punti importantissimi per la nostra classifica" Ziello:" pensiamo a fare bene con il Castelfidardo" 18:47 Polizia Civile: criticità nella sicurezza del "Vision Club" 18:46 Casciotti:" Stiamo superando un periodo difficile" Ingenito: "Non riusciamo a sfruttare le occasioni" 18:41 Ravenna, ritorno vincente per Mandorlini: 2-0 alla Juve Next Gen 18:33 Faetano, Sperindio ed Elia in coro: "Peccato, occasione persa" 18:29 Libertas, Guidotti: "Tre punti importanti per affrontare le prossime con più serenità" 18:25 Il Bra punge, l'Ascoli lo travolge (1-3) 18:13 Libertas, deciso passo verso gli spareggi play-off: 2-1 al Faetano 17:55 Il Forlì rimonta il Guidonia (2-2), ma meritava di più 16:43 San Marino - Unipomezia 0-4
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Casciotti:" Stiamo superando un periodo difficile" Ingenito: "Non riusciamo a sfruttare le occasioni"

Il tecnico dell'Unipomezia Casciotti parla di un buon primo tempo del San Marino ma fa i complimenti ai suoi per essere usciti bene alla distanza. L'allenatore del San Marino Ingenito non si perde d'animo e guarda già allo scontro diretto c

di Lorenzo Giardi
15 feb 2026

Andrea Casciotti allenatore Unipomezia :" Il San Marino è riuscito a complicarci la vita nel primo tempo, poi allla distanza siamo venuti fuori e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Stiamo uscendo da un periodo difficile e adesso dobbiamo continuare a fare bene anche con avversari importanti come l'Ancona che affronteremo domenica prossima"

Corrado ingenito allenatore San Marino Calcio :" Non ci gira bene questo è inequivocabile, attendiamo che la ruota giri. Sbagliamo troppo sotto porta e i ragazzi per come lavorano si meritano soddisfazioni che purtroppo non stanno arrivando. La società non ci fa mancare niente e dunque ci auguriamo tutti ti invertire la rotta" 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.