SERIE D GIRONE F 2025-2026 Casciotti:" Stiamo superando un periodo difficile" Ingenito: "Non riusciamo a sfruttare le occasioni" Il tecnico dell'Unipomezia Casciotti parla di un buon primo tempo del San Marino ma fa i complimenti ai suoi per essere usciti bene alla distanza. L'allenatore del San Marino Ingenito non si perde d'animo e guarda già allo scontro diretto c

Andrea Casciotti allenatore Unipomezia :" Il San Marino è riuscito a complicarci la vita nel primo tempo, poi allla distanza siamo venuti fuori e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Stiamo uscendo da un periodo difficile e adesso dobbiamo continuare a fare bene anche con avversari importanti come l'Ancona che affronteremo domenica prossima"

Corrado ingenito allenatore San Marino Calcio :" Non ci gira bene questo è inequivocabile, attendiamo che la ruota giri. Sbagliamo troppo sotto porta e i ragazzi per come lavorano si meritano soddisfazioni che purtroppo non stanno arrivando. La società non ci fa mancare niente e dunque ci auguriamo tutti ti invertire la rotta"

