AMICHEVOLE Cassani: "Il caldo non è una scusante, sbagliato l'atteggiamento". Bernacci: "Il Victor è una squadra attrezzata, noi siamo stati sul pezzo" Al termine dell'amichevole vinta dal Victor San Marino per 2-0 sul Gambettola, hanno parlato i due tecnici Stefano Cassani e Marco Bernacci

Sempre molto esigente il tecnico del Victor San Marino Stefano Cassani dichiara che i suoi non sono entrati in campo con l'atteggiamento giusto. L'allenatore del Gambettola Marco Bernacci dice di aver visto cose positive, e da tifoso augura al Cesena di salire presto in serie B.

