Cassani: "Prestazione ad alta intensità e vittoria meritata". Marchini: "Per arbitrare queste partite servono gli attributi"

Intervista a Stefano Cassani e Davide Marchini

Stefano Cassani si dichiara soddisfatto per aver vinto una partita complicata con un avversario tosto giocando una gara ad alta intensità. Davide Marchini, da giocatore 3 stagioni nel San Marino calcio, attacca l'arbitro: " per dirigere certe partite servono gli attributi. il Victor al 20° poteva essere già in 10 ma l'arbitro non ha estratto il secondo giallo a De Queiroz per un fallo chiaro. Non mi potevo permettere neanche di dire "sveglia" ad un mio giocatore, per il Direttore di Gara era un termine offensivo".

Nel video le interviste