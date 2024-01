SERIE D Cassani: ”Primo tempo benissimo poi bravi a contenere”. Albertini: ”Il pareggio sarebbe stato più giusto” Nel dopo partita l’analisi dei due allenatori Stefano Cassani e Omar Albertini

Il tecnico del Victor Stefano Cassani elogia i suoi per l’atteggiamento. Quello del Fanfulla Omar Albertini non commenta le decisioni arbitrali sul possibile rigore per trattenuta su Premoli e il gol annullato allo stesso capitano bianconero.

Lorenzo Giardi

