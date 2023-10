SERIE D Cassani: ”Tre punti che ci servono per il nostro obiettivo”. Miramari: ”Non credo sia il risultato giusto” Nel dopo partita un pacato Cassani analizza la vittoria del Victor. Deluso il tecnico del Corticella Miramari

Il tecnico del Victor Stefano Cassani non guarda alla classifica “sono tre punti che ci servono per il nostro obiettivo”. L’allenatore del Corticella Alessandro Miramari molto deluso della sconfitta: “il risultato non mi sembra giusto. Per la mole di gioco espressa dovevano portare a casa i punti”.

Nel video le interviste

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: