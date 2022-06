ECCELLENZA Cassani: "Un onore e una grande responsabilità allenare il Victor San Marino" Ad assistere all'amichevole internazionale San Marino - Islanda anche il nuovo allenatore del Victor Stefano Cassani

Il nuovo tecnico del Victor San Marino Stefano Cassani si dichiara onorato di essere stato scelto dalla dirigenza della squadra:" ritengo San Marino una piazza di prestigio e mi sento onorato di essere stato scelto per questo progetto". La società non nasconde di voler salire di categoria :" per me - continua Cassani- una responsabilità ma mi sarei stupito del contrario, chi allena il San Marino in Eccellenza sa che si tratta di una piazza ambiziosa ed è normale pensare di vincere il campionato, noi ci proveremo con tutte le nostre forze".

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: