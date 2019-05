Castellazzi piega la Libertas: 1-0 per La Fiorita

Il dodicesimo centro stagionale di Fabrizio Castellazzi regala la vittoria alla Fiorita nella semifinale d’andata. Per la prima vera occasione del match bisogna aspettare il 25’: Rinaldi viene atterrato in area, il direttore di gara, però, convalida la punizione a due: Ricchiuti calcia e la barriera devia. L’equilibrio viene spezzato al 31’, assist pennellato di Ricchiuti per la girata al volo di Castellazzi che batte Zavoli. I granata provano a rispondere con il lancio lungo del capitano Simoncini arpionato da Morelli, la sua conclusione termina sull’esterno della rete.

Al 40’ Ricchiuti lascia il posto a Righini per un problema muscolare: l’ex Rimini su punizione centra l’incrocio dei pali; sulla ribattuta Olivi mette in mezzo per Castellazzi che deve fare i conti con Davide Simoncini, abile a salvare i suoi. La ripresa è un monologo gialloblu: dopo appena 6’ il colpo di testa di Castellazzi costringe Zavoli a rispondere con una parata in stile futsal.

Al 28’ della ripresa il neoentrato Michael Battistini si fa spedire anzitempo sotto la doccia e per la Libertas diventa tutto complicato: la traversa colpita da Rinaldi salva gli avversari da un potenziale raddoppio. Il coast to coast di Danilo Rinaldi viene sprecato malamente, il numero 16 calcia d’esterno sinistro e la palla finisce di un soffio a lato. A pochi minuti dal termine Rinaldi appoggia per Righini che dovrebbe solo spedirla in rete, la palla finisce incredibilmente fuori. Vince la formazione di Montegiardino: ora la finale di Campionato si avvicina.





Matteo Pascucci