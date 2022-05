ECCELLENZA 2021/2022 Castenaso - Colorno 1-1, Victor San Marino ancora in corsa Il pareggio tra le due squadre lascia ancora qualche speranza alla squadra di Gianni D'Amore, che vincendo le ultime due partite passerebbe il turno.

Castenaso - Colorno 1-1, Victor San Marino ancora in corsa.

Termina in parità per 1-1 la sfida tra Castenaso e Colorno per la prima giornata di ritorno degli spareggi di eccellenza. Con questo risultato le due squadre salgono a quota 5 punti in classifica con il Victor San Marino ancora a zero, ma con la possibilità di passare il turno vincendo le ultime due partite rimaste. La squadra di Gianni D'Amore sarà impegnata domenica in casa contro il Castenaso.

