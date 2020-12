SERIE A FEMMINILE Catelli-Tarenzi, l'Inter supera 2-0 la San Marino Academy Le nerazzurre passano una volta per tempo: nel primo segna Catelli, nel secondo Tarenzi. Le ragazze di Alain Conte creano numerose occasioni ma non trovano la via della rete. San Marino Academy sempre terz'ultima con 5 punti, +2 sul Bari e +4 sul Napoli.

Trasferta di prestigio – l'ultima del 2020 – per la San Marino Academy, di scena ad Interello contro l'Inter. Le ragazze di Alain Conte, prive di Muya e Labate, partono meglio e sfiorano il clamoroso vantaggio: traversone di Rigaglia, Kunisawa prolunga di testa e Raffaella Barbieri colpisce la traversa a Marchitelli battuta. Le Titane continano a spingere: Chandarana arriva a tu per tu con il portiere avversario, la nerazzurra salva tutto in uscita. Alla prima sfuriata offensiva l'Inter passa con Marinelli ma il capitano è in fuorigioco sulla deviazione fortuita di una compagna. Crescono di intensità le ragazze di Sorbi: missile di Simonetti che centra il montante e pareggia il conto dei legni. La spinta incessante porta al vantaggio interista, al tramonto del primo tempo: cross deviato di Bartonova, Tarenzi aggancia e serve un assist involontario a Catelli che da due passi non lascia scampo a Ciccioli. Nel primo ed unico minuto di recupero arriva l'1-0 Inter.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Ripresa. Fuga di Marinelli sulla destra, tocco sotto a scavalcare Ciccioli e chiusura decisiva di Kunisawa in scivolata. Le nerazzure flirtano, però, con il raddoppio che arriva al 57': Pandini lancia Bartonova, servizio perfetto in direzione Tarenzi che addomestica la sfera e fulmina l'estremo difensore dell'Academy in diagonale. E' il primo centro stagionale per la 32enne nel giro della Nazionale Italiana. La banda di Conte rischia di capitolare: serie di finte di Moller che salta Kunisawa, miracoloso l'intervento di Ciccioli a chiudere poi De Santis allontana la minaccia. San Marino prova a tornare in partita: Marchitelli blocca il tentativo della neo-entrata Vecchione, poi respinge con i piedi il tiro-cross dell'ex Pomigliano, liberata da un bell'uno-due con Barbieri. La chance migliore per accorciare le distanze capita sui piedi di Greta Di Luzio che intercetta il rinvio corto di Marchitelli ma non trova la porta. Sull'altro versante straordinaria ancora una volta Ciccioli sul destro a giro di Bartonova. Resta a bocca asciutta la San Marino Academy che crea ma non segna: ora la testa va allo scontro salvezza di sabato pomeriggio contro la Pink Bari.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: