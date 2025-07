CHAMPIONS LEAGUE Cattini: "Complimenti ai ragazzi, lo champagne...è in fresco"

Il Vice Presidente della Virtus Alessandro Cattini è soddisfatto della prestazione della squadra e nonostante la sconfitta guarda con ottimismo al ritorno:

"Innanzitutto complimenti allo Zrinjski che ha fatto la sua partita, sono ottimi giocatori. Penso che ci siamo divertiti tutti quanti. Mi viene un po' la lacrimuccia se penso che al venticinquesimo avevamo una bellissima palla gol. Abbiamo preso due gol su palle inattive, la palla è rotonda, il calcio è così. Quindi tutto sommato la squadra si è comportata veramente molto bene. Sono molto soddisfatto di quello che ho visto in campo. Per scaramanzia non si dice mai nulla, ma in ritorno sono sicuro che se le motivazioni sono quelle che ho visto in campo oggi ci divertiremo e non è detta che vada a finire come oggi".

Hai anticipato la mia domanda. Ci sono le premesse per andare a fare qualche danno anche a Mostar?

"Si parte con questa idea. I ragazzi hanno affrontato la preparazione alla partita con molta serenità e convinzione. I risultati penso si siano visti, al di là del risultato. Sono sicuro che questa settimana ci si impegnerà tutti quanti allo stesso modo e ci divertiremo Monster martedì prossimo".

Sei abituato a offrire lo champagne quando la squadra vince. Non lo togli dal frigo perché va stappato presto:

"Allora lo champagne se lo meritano, a prescindere, assolutamente si. Aspettiamo di ritornare".

