CONFERENCE LEAGUE Cattini euforico: "Questa è la VirtusMania"

Domanda tecnica, quante casse di champagne ti costano in una serata così? Ecco la gioia del Vice Presidente Alessandro Cattini:

"Non è importante, andiamo a pallet, va benissimo, non è importante. E che non è fresco questo giro qua, quindi non ci lamenteremo. Beh, è stata una bellissima partita, da cardiopalma. La Virtus fa saltare tutte le mie coronarie, ormai ho bisogno della visita al cardiologo. Siamo entrati nella storia, mi viene da dire, mi fa piacere, mi fa piacere per San Marino, portiamo i colori di San Marino in Europa, è un grande orgoglio per tutti quanti noi. I ragazzi sono stati incredibili, vittoria costruita all'andata, c'eravamo e abbiamo sofferto insieme e al ritorno non hanno sbagliato assolutamente niente, una gran concentrazione, dedizione, impegno da parte di tutti e il risultato è arrivato in modo inequivocabile. Quel ci crediamo sul 3-2 all'andata, insomma, hanno detto la verità i ragazzi. Siamo riusciti a gestire la rabbia e l'amarezza in modo, penso, positivo, a merito del mister, dello staff e dei giocatori che si sono lasciati tutto alle spalle e sono riusciti a lavorare bene preparando questa partita al meglio, devo dire, ho visto i ragazzi in un'ottima condizione. Speriamo di aver contagiato tutti con questa "VirtusMania", di aver aperto un ciclo e buona "VirtusMania" a tutti, mi viene da dire".

