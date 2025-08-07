CONFERENCE LEAGUE Cattini: "I nostri ragazzi hanno lottato come leoni, meritavamo di più"

"È stato avvincente, sapevamo che era una squadra fisica, il numero di cartellini gialli e rossi parlino da sé. Volevo fare i complimenti, sono orgoglioso, siamo venuti con 21 leoni, chi ha giocato e chi no, sono stati tutti bravissimi, hanno dato più di quello che avevano. Il risultato forse non è propriamente giusto, se ci ricordiamo al 28° abbiamo avuto noi la prima occasione da gol, poi all'85° e l'87° altre due occasioni che purtroppo non siamo riusciti a finalizzare. Bene, la squadra c'è, ha dato tutto, io sono molto soddisfatto, il risultato non è quello che speravamo di portare a casa. Però è finito il primo tempo. Un primo tempo che ha lasciato delle cicatrici, abbiamo tanti in infermeria, vediamo il secondo tempo a San Marino la prossima settimana".



