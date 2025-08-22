TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:30 Capitani Reggenti al Meeting per l'incontro con la presidente del Consiglio Meloni 13:10 Storie documentarie sulle professioni di cura 10:08 Rimini: urina sulle auto della Polizia e le danneggia, poi aggredisce gli agenti. Arrestato 09:12 Katz: "Distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia gli ostaggi" 07:31 Maltempo nel riminese: 19 persone evacuate a Viserba per un albero pericolante
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Cattini: "Solo complimenti ai ragazzi, meno all'arbitro"

Il vice presidente della Virtus: "Siamo consapevoli che abbiamo il ritorno a San Marino dove siamo abituati a fare dei miracoli"

di Roberto Chiesa
22 ago 2025
L'intervista al Vice Presidente della Virtus Alessandro Cattini

Così il Vice Presidente della Virtus Alessandro Cattini dopo la bella prestazione in Conference League

"I 2 minuti nei quali l'arbitro è andato ad aspettare il verdetto del VAR sono stati interminabili. Dal vivo è tutto così veloce. Sembrava più evidente il fuorigioco. Poi è stato dichiarato il fuorigioco, ma guardando le immagini del Var in effetti il margine minimo. È andata bene e la partita si era messa su binari subito buoni per noi. Sapevamo che la squadra avversaria era molto ostica, molto fisicamente prestante. Così è stato. Sono quasi a metà del loro campionato, hanno fatto diverse partite. 

Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita. I ragazzi sono stati bravi in campo, forse qualche cartellino giallo in più o lo stesso metodo sarebbe stato apprezzato, ma come abbiamo sempre detto questo è la fine di un primo tempo. Siamo andati negli spogliatoi, 2-1 per loro. Siamo consapevoli che abbiamo altri 90 minuti, un ritorno a San Marino dove siamo abituati a fare dei miracoli, quindi ci aspettiamo la stessa cosa".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.