Cattini: "Solo complimenti ai ragazzi, meno all'arbitro"

L'intervista al Vice Presidente della Virtus Alessandro Cattini

Così il Vice Presidente della Virtus Alessandro Cattini dopo la bella prestazione in Conference League:

"I 2 minuti nei quali l'arbitro è andato ad aspettare il verdetto del VAR sono stati interminabili. Dal vivo è tutto così veloce. Sembrava più evidente il fuorigioco. Poi è stato dichiarato il fuorigioco, ma guardando le immagini del Var in effetti il margine minimo. È andata bene e la partita si era messa su binari subito buoni per noi. Sapevamo che la squadra avversaria era molto ostica, molto fisicamente prestante. Così è stato. Sono quasi a metà del loro campionato, hanno fatto diverse partite.

Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita. I ragazzi sono stati bravi in campo, forse qualche cartellino giallo in più o lo stesso metodo sarebbe stato apprezzato, ma come abbiamo sempre detto questo è la fine di un primo tempo. Siamo andati negli spogliatoi, 2-1 per loro. Siamo consapevoli che abbiamo altri 90 minuti, un ritorno a San Marino dove siamo abituati a fare dei miracoli, quindi ci aspettiamo la stessa cosa".







