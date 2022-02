ECCELLENZA Cava-Victor, le parole di D'Amore e Candeloro

Soddisfatto il tecnico del Victor Gianni D'Amore, mentre Luigi Candeloro, allenatore del Cava Ronco, si rammarica per un'altra partita giocata per lunghi tratti in inferiorità numerica.

Nel video le interviste

