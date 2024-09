CdR San Marino RTV: "Sconcerto per il comunicato del San Marino Calcio"

Il Comitato di Redazione (CdR) di San Marino RTV prende posizione nella querelle tra San Marino Calcio ed Emittente di Stato per esprimere il proprio sconcerto per il comunicato del presidente del club Emiliano Montanari. "Comunicato del tutto inaccettabile - scrive il CdR - sia per il contenuto che per i toni, anche intimidatori. In merito, ci teniamo a fare alcune precisazioni:

1- Nonostante quanto affermato dalla società stessa, il San Marino Calcio non ha facoltà di “riservarsi il diritto di concedere o meno accrediti a proprio insindacabile giudizio”. Come tutte le altre squadre partecipanti alla Serie D, il San Marino è tenuto a osservare le regole previste dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND). Quest'ultima ha rilasciato a San Marino RTV il nulla osta, valido per l'intera stagione agonistica 2024/2025, per esercitare il diritto di cronaca sportiva per le partite delle società del Campionato di Serie D.

Un'eventuale risposta negativa alla richiesta d'accredito può avvenire solo in presenza di validi motivi: nei casi in questione il San Marino Calcio non ha dato alcuna motivazione, dunque i relativi dinieghi sono da considerarsi illegittimi. Cosa a noi ribadita anche dalla LND, che ha avviato una procedura in merito.

2- La troupe di San Marino RTV non si è “imbucata” alla partita, né ha “preteso l'accesso gratuito all'impianto”. Il tutto è avvenuto senza la minima contestazione da parte dei rappresentanti del San Marino Calcio presenti, proprio alla luce del suddetto nulla osta, in un clima disteso e cordiale. A ulteriore riprova di ciò, il fatto che il nuovo direttore sportivo del San Marino, Daniele Deoma, abbia rilasciato un'intervista ai nostri microfoni, intervista trasmessa in Domenica Sport e visibile sul nostro sito.

Cosa che stride con la fantasiosa ricostruzione - conclude il Comitato di Redazione -, che ci lascia decisamente stupiti, secondo la quale l'accesso della nostra troupe sia stato concesso al solo fine di “evitare problemi di sicurezza”. Ricostruzione smentita anche dai nostri filmati, visibili nel servizio che andrà in onda nell'edizione serale odierna del TG Sport.

Nel ringraziare le Segreterie di Stato allo Sport e all'Informazione per l'intervento sulla questione, ribadiamo che la redazione di San Marino RTV, forte delle proprie ragioni, continuerà ad esercitare il proprio diritto di cronaca sportiva sulla stagione del San Marino Calcio, con la massima disponibilità a ricomporre questa incresciosa situazione".