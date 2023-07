CALCIO ESTATE 2023 Ceccaroli Pallone di cristallo, Panchina d'oro a Bizzotto Al San Marino Stadium la Fsgc ha consegnato i premi ai migliori della stagione

Il calcio d'estate si gioca anche fuori dal campo. Dal pallone di cristallo, andato a Luca Ceccaroli del Tre Penne, al Premio Koppe, finito a Riccardo Zulli del Cosmos, al San Marino Stadium la Federcalcio ha assegnato i trofei individuali per la stagione passata, nella tradizionale serata di metà luglio. All'allenatore Luigi Bizzotto, che ha riportato un trofeo alla Virtus dopo oltre 30 anni, è andata la Panchina d'oro per il calcio, a Matteo Michelotti quella per il futsal, grazie al double ottenuto col Fiorentino. La grande annata con il Victor e la rete all'esordio in Nazionale sono valse il Golden boy a Lorenzo Lazzari, mentre il Futsal talent è Jacopo Giuccioli de La Fiorita. Nel femminile sono state premiate Elisa Terenzi dell'Academy Under 15, come Top lady, e Paola Giudice dell'Academy Futsal. Durante la serata c'è stato spazio anche per ricordare un amico che non c'è più: il Trofeo Duilio Felici per l'allenatore più corretto del campionato è andato a Massimo Gori, scomparso a marzo, ed è stato ritirato da suo figlio Francesco, che lo ha però lasciato al Pennarossa, ultima squadra di suo padre, con cui Bobo, come tutti lo chiamavano, era in grande sintonia.

Ecco la lista di tutti i premiati della serata: Pallone di cristallo a Luca Ceccaroli (Tre Penne), Trofeo Koppe a Riccardo Zulli (Cosmos), Panchina d'oro calcio a Luigi Bizzotto (Virtus), Bombardino d'oro Campionato sammarinese BKN301 a Matteo Prandelli (Cosmos), Capocannoniere Coppa Titano BKN301 a Ivan Buonocunto (Virtus), Assist Award a Ivan Buonocunto (Virtus), Pennino d'oro a Giacomo Santi (addetto stampa Folgore e cronista Titani.tv), Golden boy a Lorenzo Lazzari (Victor San Marino), Top woman a Paola Giudice (San Marino Academy Futsal femminile), Top lady a Elisa Terenzi (San Marino Academy Under 15 femminile), San Marino Academy best coach a Giacomo Piva (San Marino Academy Under 15 femminile), Trofeo Duilio Felici a Massimo Gori (Pennarossa, postumo), Bandierina d'oro a Fabrizio Morisco, Fischietto d'oro del calcio a Laurentiu Ilie, Fischietto d'oro del futsal a Raffele Delvecchio, Panchina d'oro del futsal a Matteo Michelotti (Fiorentino), Futsal best player a Matteo Moretti (Fiorentino), Bombardino d'oro Campionato futsal sammarinese a Danilo Busignani (Fiorentino), Futsal talent a Jacopo Giuccioli (La Fiorita), Oscar alla carriera a Luigi Rinaldi (dirigente Faetano), Goal più bello del Campionato sammarinese BKN301 ad Alessandro Giangrandi (Cailungo).

