Cecchetti: "Abbiamo sbagliato troppo nel primo tempo"

Il CT della Nazionale Under 21 Matteo Cecchetti non nasconde la delusione per l'approccio della squadra nella prima mezz'ora del primo tempo dopo la sconfitta per 7 a 0 contro il Kosovo.

"Sinceramente oggi sono dispiaciuto - dice - e anche un po' arrabbiato perché in questi contesti certi errori non ci possiamo permettere di farli. Abbiamo sbagliato le scarpe addirittura nel primo tempo. Si scivolava, tanti giocatori non avevano l'aderenza giusta sul pallone. Quando al 19º sta già 3-0 per l'avversario perché gli hai regalato tre gol poi diventa tutto veramente complicato. Nella ripresa decisamente meglio o quantomeno almeno il Kosovo ha dovuto impegnarsi. Peccato alla fine abbiamo provato veramente in maniera importante il gol che purtroppo non è arrivato".

Sul rigore contestato il mister spiega: "Sulle decisioni ho avuto più la sensazione che sia stato il quarto uomo a consigliare all'arbitro di non fischiarlo, mi dispiace. Però non è poi quello che fa la differenza. Abbiamo avuto occasioni, peccato".







