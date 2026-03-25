QUALIFICAZIONI EUROPEO UNDER 21 Cecchetti :"Dobbiamo ambire a migliorare la fase di possesso e cercare il gol" La Nazionale Under 21 di San Marino affronta la Finlandia per il girone di qualificazione all'Europeo di categoria

Matteo Cecchetti CT Under 21 San Marino :” Si riparte dopo la sosta invernale, abbiamo ritrovato i ragazzi già dal mese di febbraio per alcuni allenamenti, li ho ritrovati molto carichi, motivati, concentrati, vogliosi e questo sicuramente è un aspetto molto importante. Ci aspetta una nazionale fortissima, quasi ai livelli della Spagna e sappiamo che è una nazionale che palleggia molto bene, gioca tanto in verticale, tante rotazioni nei ruoli e scambi di posizione. Ci richiederà tanta concentrazione e tanta comunicazione in fase difensiva, ma come ho chiesto ai ragazzi, oltre alla fase difensiva dobbiamo ambire a migliorare la fase di possesso e cercare il gol sempre in qualsiasi situazione.

Il gol manca da un po' di tempo?

"Si, manca il gol, ma deve cambiare la mentalità con cui scendiamo in campo e credo che la fase di possesso sia la fase dove abbiamo più margini di miglioramento, perché poi fare bene una fase di possesso, far paura agli avversari significa cambiare anche l'atteggiamento degli avversari in campo e quindi questo è molto importante"



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