Cecchetti e Zafferani all'unisono: "Lotteremo per il vertice"

E' finita l'avventura europea per Tre Fiori e La Fiorita. I gialloblu di Fiorentino sono stati eliminati dal Klaksvik mentre quelli di Montegiardino hanno sfiorato un nuovo passaggio del turno contro gli andorrani dell'Engordany senza però riuscirci. L'obiettivo è già fissato per le due squadre: continuare a primeggiare sul Titano nella prossima stagione, come spiegato anche da Matteo Cecchetti (allenatore Tre Fiori) e Tommaso Zafferani (attaccante La Fiorita).