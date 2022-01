Il neo Commissario Tecnico dell'Under 21 Matteo Cecchetti ha fissato la prima seduta di allenamento della nuova Under 21. I 23 convocati si troveranno martedì prossimo, 18 gennaio, a Serravalle B alle 19 per cominciare il lavoro sul campo. Inizialmente programmato per la settimana scorsa, il nuovo corso comincia ufficialmente con la promozione a capo allenatore dell'ex tecnico del Tre Fiori, già assistente di Fabrizio Costantini sulla panchina dell'Under 21.