Cecchetti ha fissato il primo allenamento. E Arrigoni promuove il settore giovanile

Sentiamo Daniele Arrigoni

Slittata sulla neve, una settimana dopo il previsto la prima Under21 di Matteo Cecchetti è pronta a vedere il campo. Il nuovo corso comincia martedì 18 – ore 19 – con l'allenamento del Serravalle B: 23 i convocati dall'ex tecnico del Tre Fiori – nonché ex assistente di Costantini - che debutterà a fine marzo nelle partite di qualificazione a Euro2023 contro Ungheria (il 24) e Lettonia (il 29).







In lista 5 giocatori della San Marino Academy, che come sottolinea il direttore tecnico della Federcalcio Daniele Arrigoni sta ottenendo buoni risultati: "In tutti i campionati che facciamo ce la giochiamo con tutti, a parte con le squadre di alto livello, alle quali non siamo ancora in gradi di opporci in maniera adeguata. Però contro le squadre di B e di C riusciamo a fare buone prestazioni. Non a caso l'U17 ha fatto tre vittorie di fila, la Primavera due di fila. Secondo me sono state fatte cose eccellenti: sono molto sorpreso, devo dire la verità. In ottica nazionale, se facciamo risultati vuol dire che abbiamo giocatori interessanti. In Primavera abbiamo giocato anche con 9 o 10 sammarinesi, a volte. Dobbiamo solo avere pazienza, aspettare che in questi 3 o 4 anni ci sia la crescita importante di qualche ragazzo, cosa che secondo me dovrebbe avvenire".