Cecchetti: "Ho visto coraggio e organizzazione"

"Ho visto coraggio". Così il ct Matteo Cecchetti commenta la gara della Nazionale sammarinese under 21 contro i parità del Kosovo, in cui ha visto diverse cose positive, nonostante la sconfitta per 3-0. WIo sono soddisfatto della prestazione della squadra - spiega -, avevo chiesto ai ragazzi coraggio e organizzazione. Credo che abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nella seconda parte di partita non siamo riusciti a replicare. Abbiamo preso goal, anche se avevo chiesto ai ragazzi nello spogliatoio di passare i primi 15-20 minuti del secondo tempo cercando di non subirne, per poi andarsi a giocare il risultato nell'ultima parte. Purtroppo c'è stato quell'1-2 tra il 59' e il 61' che ha deciso il risultato".

Nonostante tutto, Cecchetti si ritiene contento di quanto fatto almeno nel primo tempo: "Faccio i complimenti ai ragazzi - prosegue -. Quello che avevamo studiato e preparato l'abbiamo fatto, loro ci hanno un attimo sorpreso sotto all'aspetto del modulo di gioco, perché rispetto all'andata hanno cambiato modulo. Siamo stati bravi nel primo tempo ad adattarci facendo il recupero palla, come chiedo ai ragazzi, più sulla linea mediana per effettuare ripartenze più vicine alla porta e più corte. Nel primo tempo siamo stati pungenti, avremmo meritato anche il goal. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica perché, quando si recuperava palla, ci mancava un po' di brillantezza nelle gambe, nell'intensità dei duelli, quindi abbiamo fatto più fatica a creare, però per me è stata una partita estremamente positiva".







