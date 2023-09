UNDER 21 EURO 2025 Cecchetti: "I ragazzi hanno dato tutto, sono molto soddisfatto della loro prestazione" Il CT dell'Under 21 Matteo Cecchetti sottolinea il coraggio dei suoi ragazzi nel cercare di tenere testa ai più quotati avversari

"Non potevo chiedere di più -commenta il CT della Nazionale Under 21 Matteo Cecchetti - i ragazzi hanno fatto tutto quello di cui abbiamo parlato nella riunione tecnica". "Peccato - conclude- per il gol evitabile preso a fine primo tempo, il terzo è un infortunio che può capitare"

L'intervista a Matteo Cecchetti, CT Under 21 San Marino

