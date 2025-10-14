Cecchetti: ”Il gol arriverà attraverso un percorso, pensiamo a fare bene"

SRV_RIUNIONE_TECNICA_-_CECCHETTI

È arrivato questa mattina alle 4 il CT della Nazionale Under 21 Matteo Cecchetti reduce dal corso UEFA Pro di Coverciano. Cecchetti ha svelato che si tratta di un corso di prestigio e primissimo livello e che non consente distrazioni. Con la sua proverbiale tenacia, Cecchetti non sente la stanchezza di un viaggio lungo e caotico per raggiungere il gruppo squadra.

Questa mattina alle 11.30 ha diretto la riunione tecnica con la consueta carica agonistica, la stessa che vuole vedere nei sui ragazzi questa sera ore 18 per affrontare una squadra temibilissima come il Kosovo . Se non bastassero i monito del CT, basta guardare quello che ha fatto ieri sera la Nazionale maggiore capace di andare a vincere in Svezia. Cecchetti, ha parlato anche delle dichiarazioni rilasciate ad Rtv dai suoi giocatori durante la rifinitura. “Capisco, -ha dichiarato il CT- la loro grande voglia di sbloccarsi, ma il gol arriva attraverso un percorso, che tra l’altro stiamo facendo, e le ultime prestazioni mi lasciano ben sperare”.

















