EUROPEI UNDER 21 2025-2027 Cecchetti: “Il nostro compito resta sempre quello di far crescere i ragazzi in ottica Nazionale maggiore” Il CT della Nazionale Under 21 sammarinese commenta il severo sorteggio di Nyon, "ma a prescindere dagli avversari - dichiara - dobbiamo pensare a noi stessi".

Altro biennio, nuovi e vecchi avversari, stessi presupposti e buone intenzione. Il post Nyon non scalfisce più di tanto il CT della Nazionale sammarinese Under 21 Matteo Cecchetti nonostante il Gruppo A, dove sono stati inseriti i biancoazzurrini risulti severo e molto complicato. Spagna, Romania, Finlandia, Kosovo e Cipro sono avversari di qualità e vanno affrontati con grande attenzione e concentrazione. C'è tempo per preparare il primo impegno fissato per il 4 settembre in Finlandia, nazionale con la quale San Marino è riuscita anche a strappare un risultato positivo.

"Tanti ragazzi fanno già parte dell'Under 21, ci sarà l'inserimento di altri ragazzi. Dovremmo semplicemente continuare a seguire le tracce che già abbiamo lasciato. I nostri obiettivi sono ambiziosi sui nostri ragazzi. Sappiamo che in Under 21 il nostro principale obiettivo è quello di formare giocatori pronti per la Nazionale Maggiore. In questo momento i ragazzi dell'Under 21 devono essere pronti per entrare in una Nazionale Maggiore che è il Lega C di Nations League. Per loro il lavoro è tanto. L'obiettivo che io mi sono prefissato è quello di continuare a dimostrare tante cose buone che abbiamo dimostrato anche nell'ultimo biennio, ma di farlo assolutamente con molta più costanza all'interno delle partite, anche e soprattutto a livello mentale, di saper reagire meglio a quei momenti di difficoltà e di continuare a dimostrare che ci sappiamo stare anche noi, ma fatto con i fatti veri"



Il CT, ritiene sia giusto menzionare il passato, ma – dichiara – è impossibile fare paragoni. Le Nazionali si chiamano nello stesso modo ma gli interpreti sono totalmente cambiati. Il ruolo e il compito della Nazionale Under 21, a prescindere dagli avversari è sempre quello: formare dei ragazzi, farli crescere, e continuare ad essere il serbatoio principale per la Nazionale maggiore.

"Diciamo che è un po' fatica fare sempre paragoni in Under 21, perché cambiano le annate, cambiano i giocatori, le nazionali evolvono. Quindi fare differenze, fare paragoni è veramente complicato. Ripeto, noi dobbiamo affrontare questo giornale pensando solo a noi stessi, perché pensare agli avversari non ha troppo senso, e cercare di portare avanti i nostri obiettivi partita dopo partita, minuto dopo minuto".



Nel servizio l'intervista al CT della Nazionale sammarinese Under 21 Matteo Cecchetti

