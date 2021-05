Cecchetti: ”non abbiamo nulla da perdere questo il nostro vantaggio”

Il tecnico del Tre Fiori Matteo Cecchetti è consapevole dell'importanza dell'incontro che oltre al trofeo darebbe la possibilità al club di Fiorentino di disputare la Conference League. In caso contrario Tre Fiori sarebbe escluso dall'Europa. Non saranno a disposizione Sartori e Davide Simoncini entrambi squalificati. Il Tre Fiori è stata l'ultima squadra a vincere la Coppa Titano sul campo, lo scorso anno non è stata assegnata, dovesse arrivare questa vittoria il club di Fiorentino conquisterebbe la sua ottava Coppa Titano.