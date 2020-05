Cecchetti: “Non c'era nessun motivo per non proseguire insieme”

Sentiamo Matteo Cecchetti

Con la chiusura del Futsal un primo messaggio chiaro è arrivato. Ormai si attende ad ore l'ufficialità dello stop definitivo anche al campionato sammarinese di calcio. Il Tre Fiori, aveva dichiarato il portiere Aldo Simoncini, è la squadra che si deve preoccupare di meno, e in effetti l'unica preoccupazione per il confermatissimo tecnico Matteo Cecchetti è dovuta alla preparazione per affrontare il mini girone di Champions del prossimo 26 luglio. Matteo Cecchetti e il Tre Fiori, un binomio vincente che prosegue da tre stagioni.

Cecchetti, guarda anche all'immediato futuro, accetta la nuova formula seppur di difficile applicazione. Cominciare il campionato poco dopo ferragosto non sarà facile con giocatori non professionisti che in quel periodo potrebbero essere ancora in ferie con le famiglie. Cecchetti, rivolge un pensiero anche alla Nazionale. Recentemente accostato all'Under 21 con Costantini dirottato in Nazionale A, poi tutto è rientrato con la conferma di Varrella, il tecnico del Tre Fiori non abbandona la prospettiva panchina della Nazionale.

Sentiamo Matteo Cecchetti, allenatore Tre Fiori