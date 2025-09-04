QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 21 Cecchetti: "Non dobbiamo concedere gol facili" Il tecnico della nazionale U21 commenta la sconfitta con la Finlandia: "Guardiamo avanti, andiamo avanti e cerchiamo di migliorarci"

Il CT dell'Under 21 analizza con serenità la sconfitta per 7 a 0 con la Finlandia nel girone di qualificazione agli europei di categoria del 2027:

"Il biennio di Under 21, la qualificazione, è lo step più importante e difficile di tutta la filiera delle nazionali. Mi dispiace perché alcuni gol sono stati veramente nati da dell'ingenuità. Basta pensare al secondo gol che è partito, abbiamo preso una transizione da una punizione a metà campo nostra, dove non abbiamo semplicemente commesso un fallo, ma ci sono state anche altre situazioni in cui dobbiamo migliorare per ridurre i gol troppo semplici e troppo facili. Non siamo stati neanche particolarmente fortunati, a partire dall'infortunio di Zafferani dopo 7 minuti, che ci ha già costretto a un cambio, con Valentini nel secondo, che ci ha costretto a gioco forza, a forzare altri cambi, in una partita dove sappiamo che a livello fisico gli ultimi 15-20 minuti si è vista la squadra in difficoltà. Io ai ragazzi non posso assolutamente recriminare niente, perché secondo me l'impegno che ci hanno messo è stato encomiabile e immenso. Dobbiamo assolutamente migliorare tante cose sul campo. Semplicemente guardiamo avanti, andiamo avanti e cerchiamo di migliorarci".

Ascolta anche le parole dei giocatori Gasperoni e Casadei.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: