UNDER 21 EURO 2025 Cecchetti: "Obiettivo, dimostrare che ci possiamo stare" Il CT Matteo Cecchetti contro la Repubblica D'Irlanda, cambierà qualche pedina nello scacchiere rispetto alla Norvegia, ma vuole vedere lo spirito combattivo

Sarà la prima volta tra queste due Nazionali. Non ci sono infatti precedenti tra San Marino Under 21 e Repubblica D'Irlanda. La selezione giovanile dell'allora CT Pier Angelo Manzaroli affrontò, nelle qualificazioni ad Euro 2011 due volte l'Irlanda del Nord, ma questa è tutta un'altra storia. Sarà come sempre una partita molto complicata con un avversario che nel debutto in questo girone ha battuto nell'extra time la Turchia per 3-2 e naturalmente vuole ripetersi davanti al proprio pubblico. Per i biancoazzurrini si tratta del terzo incontro in queste qualificazioni. L'obiettivo è dimostrare di saperci stare, il sogno realizzare quel gol che manca all'Under 21 dall'11 novembre 2017. Torna fra i convocati Marco Pasolini, che ha scontato il turno di squalifica. Prima chiamata per Mattia Cervellini.

Nel servizio le interviste a Matteo Cecchetti CT Under 21 San Marino e Giacomo Matteoni difensore Under 21 San Marino



Da Cork l'inviato Lorenzo Giardi

