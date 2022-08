Cecchetti: "Orgoglioso della conferma e pronto a ripartire dalle ultime prestazioni"

Matteo Cecchetti guiderà la Nazionale Sammarinese Under 21 per il prossimo biennio. Ancora in fase di composizione lo staff che assisterà il Commissario Tecnico nelle Qualificazioni agli Europei del 2025. Il sorteggio, se verrà confermato quanto impostato dalla UEFA nel precedente biennio, si terrà nel nuovo anno. Le partite si disputeranno nelle finestre internazionali di marzo, giugno, settembre, ottobre e novembre. "Tutti i giovani calciatori sammarinesi - aggiunge Cecchetti - devono avere come obiettivo la maglia della Nazionale. Una maglia che ha bisogno di sacrificio e impegno ed è quello che voglio vedere dai miei giocatori".

Nel video l'intervista