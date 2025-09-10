Cecchetti: "Siamo in linea con gli obiettivi prefissati"

"La voglia non era mancata neanche in Finlandia: sono stati eccezionali i ragazzi perché hanno dimostrato quanto ci tengano e quanta voglia abbiano di crescere". Così parla il ct Matteo Cecchetti al termine della seconda partita disputata dalla Nazionale Under 21 sammarinese nel nuovo biennio. Una sconfitta per 2-0 con la Romania in cui i giovani titani hanno già mostrato segni di crescita, soprattutto in difesa, dando soddisfazione all'allenatore, che prosegue: "Dovevamo lavorare sugli errori fatti in Finlandia, questa sera credo che si sia visto perché la squadra è stata sempre compatta e ordinata in campo. Dall'altra parte avevamo una squadra che veniva da un pareggio interno, quindi aveva una gran voglia di vincere, ma siamo riusciti a contrastarla bene. C'è stato da soffrire, naturalmente, ma lo sappiamo. Adesso dobbiamo fare il prossimo passo che è quello di giocare anche questi tipi di partite, ma di essere molto più presenti pure in fase offensiva".

Cosa si può fare per migliorare la transizione da questa buona fase difensiva a un attacco più efficace?

"Questa sera avevamo il compito di difendere in una maniera e di andare ad attaccare in un'altra, soprattutto nelle transizioni, con la spinta importante dei loro due terzini. Ci lasciavano tanto spazio sui corridoi, siamo stati poco lucidi sulla riconquista, ad andare ad attaccare gli spazi e a servire i compagni. Però i goal arriveranno, perché questi ragazzi hanno una gran voglia di far bene".

Un breve bilancio di questi primi due impegni e di questo nuovo ciclo?

"Assolutamente soddisfatto, pienamente in linea con gli obiettivi fissati. È un gruppo che dà sempre dimostrazione di voler dare tutto, anche oggi, con cinque giocatori nuovi in campo. È un gruppo ampio che ha voglia di imparare, ha voglia di fare. Si lavora bene, è veramente piacevole lavorare con questi ragazzi e condurli nel loro percorso di crescita".







