TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
21:22 San Marino torna campione d'Italia: è la 7a volta 19:53 Tragedia al Passo delle Streghe: precipita una persona dalle mura 19:52 Inaugurata la mostra “San Marino ad Expo 2025 Osaka: Noi siamo montagne” 18:57 Commissione Riforme: la parola ai saggi 18:29 Il Premio Fair Play fa il pieno di presenze e consensi 18:14 Vuelta, vince Bernal tra le proteste pro-Palestina 17:23 Stella Paoletti: "La medaglia in coppia con mia sorella è un sogno che si avvera" 17:06 Csdl, Cdls, Usl: "Dopo le assemblee si deciderà la durata dello sciopero generale" 16:57 Miyazaki e le lucciole della pace 16:50 Allarme alla Prima Torre: una persona cade nel vuoto. Iniziato il recupero del corpo
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Cecchetti: "Siamo in linea con gli obiettivi prefissati"

Il ct soddisfatto della seconda partita giocata dalla Nazionale U21: "E arriveranno anche i goal"

10 set 2025

"La voglia non era mancata neanche in Finlandia: sono stati eccezionali i ragazzi perché hanno dimostrato quanto ci tengano e quanta voglia abbiano di crescere". Così parla il ct Matteo Cecchetti al termine della seconda partita disputata dalla Nazionale Under 21 sammarinese nel nuovo biennio. Una sconfitta per 2-0 con la Romania in cui i giovani titani hanno già mostrato segni di crescita, soprattutto in difesa, dando soddisfazione all'allenatore, che prosegue: "Dovevamo lavorare sugli errori fatti in Finlandia, questa sera credo che si sia visto perché la squadra è stata sempre compatta e ordinata in campo. Dall'altra parte avevamo una squadra che veniva da un pareggio interno, quindi aveva una gran voglia di vincere, ma siamo riusciti a contrastarla bene. C'è stato da soffrire, naturalmente, ma lo sappiamo. Adesso dobbiamo fare il prossimo passo che è quello di giocare anche questi tipi di partite, ma di essere molto più presenti pure in fase offensiva".

Cosa si può fare per migliorare la transizione da questa buona fase difensiva a un attacco più efficace?

"Questa sera avevamo il compito di difendere in una maniera e di andare ad attaccare in un'altra, soprattutto nelle transizioni, con la spinta importante dei loro due terzini. Ci lasciavano tanto spazio sui corridoi, siamo stati poco lucidi sulla riconquista, ad andare ad attaccare gli spazi e a servire i compagni. Però i goal arriveranno, perché questi ragazzi hanno una gran voglia di far bene".

Un breve bilancio di questi primi due impegni e di questo nuovo ciclo?

"Assolutamente soddisfatto, pienamente in linea con gli obiettivi fissati. È un gruppo che dà sempre dimostrazione di voler dare tutto, anche oggi, con cinque giocatori nuovi in campo. È un gruppo ampio che ha voglia di imparare, ha voglia di fare. Si lavora bene, è veramente piacevole lavorare con questi ragazzi e condurli nel loro percorso di crescita".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.