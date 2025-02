CAMPIONATO SAMMARINESE Ceci: "A mio parere è un buon punto". Girolomoni: "Abbiamo giocato all'altezza della Fiorita" Stefano Ceci, allenatore Fiorita, e Danilo Girolomoni, allenatore del Tre Fiori, commentano una partita equilibrata con tante occasioni da una parte e dall'altra

Stefano Ceci allenatore La Fiorita :" Ci sono anche gli avversari, però la Fiorita ha fatto dal punto di vista mio una buona partita. Forse abbiamo lasciato 15 minuti all'inizio del secondo tempo agli altri, perché in queste partite qui sicuramente bisogna essere in tutti i 90 propositivi. L'abbiamo fatto, perché la squadra l'ha fatto, ha creato, probabilmente ai punti avremmo meritato qualcosa in più noi, però il risultato è questo, lo accettiamo e andiamo avanti. Anche in un momento secondo me particolare dalla partita abbiamo provato a cambiare un pochino l'inerzia, peccato perché poi queste tre situazioni che si sono create pulite non siamo riusciti a concretizzarle, però devo fare i complimenti ai ragazzi, perché anche oggi hanno dimostrato che noi saremo lì sul pezzo fino all'ultima giornata di campionato"

Danilo Girolomoni allenatore Tre Fiori :"Credo che era una partita che si poteva decidere sulla giocata di un singolo, ne hanno tanti loro, ne abbiamo alcuni noi, invece hanno vinto la tattica delle due squadre. E' una partita che è stata equilibrata, poi ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. Assolutamente, credo che il pareggio sia il risultato più giusto, magari un po' meglio noi prima, nel finale abbiamo un po' sofferto la pressione forte della Fiorita e quindi credo che alla fine della giostra il pareggio sia il risultato che accontenta o non accontenta nessuno delle due. Possiamo dire 0-0 per la Virtus? Ha vinto la Virtus oggi, hai ragione. Sì, loro stanno facendo 0-0 per la Virtus, ma niente da dire anche 0-0 per la Folgore e per il Fiorentino. Quindi ci siamo tolti i punti tra di noi, però il campionato è lungo, noi facciamo un campionato diverso da quello della Fiorita, gli obiettivi sono diversi. Loro avranno modo di inseguire la Virtus e noi avremo modo di arrivare al nostro obiettivo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: