CAMPIONATO SAMMARINESE Ceci: "Bravi a restare in partita". Berardi: "Buona partita ma non ne avevamo per i 90'"

"Bravi a rimanere sempre in partita, la differenza l'ha fatta questo" dice Stefano Ceci. "Avevamo diverse defezioni dietro - commenta Nicola Berardi - abbiamo provato a puntare sul possesso palla, abbiamo fatto una buona partita ma non ne avevamo per i 90'. Adesso pensiamo a preparare i playoff".

