Ceci: "Dobbiamo cercare di ottenere il massimo", Riccardi: "Felice per il gol"

Nel dopo partita il Domagnano ha preferito non rilasciare interviste. Soddisfatto Stefano Ceci per il successo.

Direi non una bella partita nel complesso, ma è importante era vincerla?

"Il primo tempo, sì. Contro una squadra molto ben organizzata, dove abbiamo fatto fatica a portare dell'intensità in campo, ma lo sapevamo perché il Domagnano è una squadra che, a prescindere dalla classifica che ha, organizzativamente parlando, lavora molto bene. Poi però quando la partita la sblocchi e, credo, hai anche di più dal punto di vista fisico nel secondo tempo, magari la mandi in una direzione".

Si va verso la sosta del campionato per la nazionale, poi praticamente sono le ultime decisive giornate, sia di campionato che di Coppa.

"Sì, noi abbiamo l'Academy prima e poi il mercoledì successivo la semifinale di ritorno di Coppa. Come dico sempre, noi dobbiamo lavorare su noi stessi sempre, cercare di ottenere il massimo, che da qui alla fine vuol dire 15 punti e presentarci, soprattutto alla semifinale di ritorno, in una buona condizione, come siamo in questo momento qui".

È incredibile in questa stagione dove zero sconfitte, cinque punti da recuperare a cinque giornate dalla fine.

"Sì, c'è qualcuno che dal punto di vista risultati in un certo periodo del campionato ha fatto meglio, anche se probabilmente non sta facendo in questo momento benissimo dal punto di vista del gioco. Però la forza della Virtus è quella che comunque in questo momento riesce a portare a casa partite anche giocando non forse benissimo. Noi dobbiamo fare sempre il massimo e lo stiamo facendo".





Soddisfatto per il primo con La Fiorita Alberto Riccardi:

"Sì, è una soddisfazione personale immensa, soprattutto con la nuova squadra. E un po' di partite che mi mancava questo gol e finalmente è arrivato, una soddisfazione personale".

Un successo importante che vi riporta meno cinque.

"Sì, è un successo. Noi lavoriamo ogni settimana, ogni giorno duramente. Un altro aspetto positivo di oggi, oltre alla vittoria, è soprattutto non aver preso un'altra volta un gol".

È una Fiorita che ci crede ancora?

"Sì, non smetteremo mai di crederci.

E' importante anche la Coppa Titano?

"Certamente, adesso avremo la partita di ritorno con la Virtus e daremo il massimo e proveremo a portarla a casa"