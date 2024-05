CAMPIONATO SAMMARINESE Ceci: "Fatto un miracolo". Cecconi: "Meritavamo di vincere" Il tecnico lascerà i biancazzurri, la punta invece loda l'ambiente bianconero: "Qui sono felice e ho un altro anno di contratto".

Congedo vincente per Stefano Ceci che lascia il Tre Penne dopo averlo portato in Conference League, al termine di un quinquennio da due scudetti: "È stata una partita dai tanti risvolti, con due squadre che hanno giocato a viso aperto. Noi siamo stati intelligenti, sempre in partita, con un grandissimo carattere. Abbiamo fatto un miracolo, considerando tutto quello che è successo da gennaio in avanti. Ci tenevo a lasciare bene: in questi 5 anni e mezzo abbiamo conquistato due campionati e centrato sempre la qualificazione all'Europa, lascio un'eredità pesante. Il momento più bello? Credo quello di stasera, il gol di Riccardo al 121°: voglio ricordarmi di questo. Sul futuro non ho ancora le idee ben chiare, c'è qualche cosa ma vediamo".

Rammarico invece per Giacomo Cecconi che al 117° aveva siglato un pareggio ormai insperato e sfumato all'ultimo: "L'avevamo raddrizzata quando nessuno ci sperava più, poi è arrivata questa doccia fredda. Teniamo quanto di buono fatto stasera, il Murata ha fatto una grande prestazione e avremmo meritato di vincere: l'esperienza del Tre Penne ha fatto la differenza, complimenti a loro. Futuro? Ho un altro anno di contratto e sono felice, qui al Murata ho visto tante belle cose: un gruppo di ragazzi coesi e giovanissimi che hanno voglia di fare calcio".

