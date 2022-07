Ceci : ”L’emergenza è davanti dove ho un solo giocatore”

Il tecnico del Tre Penne dichiara che l’emergenza non è tra i pali dove sono assenti Migani e Forti, ma davanti dove l’unico disponibile è Imre Badalassi. “A prescindere dalle problematiche voglio vedere una prestazione come quella dell’andata - sostiene Ceci. Giochiamo in Europa e fino a che siamo a questi livelli dobbiamo dimostrare di saperci stare”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: